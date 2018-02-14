В Витебске студенты медуниверситета устроили веселые проводы зимы

В Витебском государственном медицинском университете 14 февраля устроили веселые проводы зимы. Студенты-медики в Витебске традиционно весело и с размахом отмечают Масленицу. В программе нынешнего праздника конкурс скульптур из снега, спортивные состязания, традиционные зимние забавы с хороводами, частушками и сжиганием символического чучела зимы. Команды студенческих общежитий соревновались и в мастерстве приготовления блинов. Охотно участвуют в мероприятиях иностранные студенты, а в ВГМУ обучаются представители 38 стран (около 1,3 тыс. человек).

На снимке: во время праздника.