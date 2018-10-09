Активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна - Воронков

9 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Заместитель Генерального секретаря - глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков в интервью журналистам констатировал, что активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу подчеркнуть, что активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна. И речь идет не только о контртерроре, а и об основных дискуссиях на площадке ООН. Недавно во время недели высокого уровня с очень активной позицией по поводу поддержки системы ООН и международных институтов выступил министр иностранных дел Владимир Макей. Он был в Нью-Йорке, мы встречались с ним. Беларусь участвует во всех основных направлениях дискуссий и направлениях деятельности организации", - сказал Владимир Воронков.

Говоря о состоявшейся встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, он рассказал, что обсуждалось развитие системы ООН, вопросы контртеррористической деятельности. "Терроризм - это глобальная угроза. И ответ ей, естественно, должен быть глобальным. Беларусь поддерживает деятельность моего управления. Мы получаем много советов, рекомендаций со стороны государств-участников. Работаем очень плотно по контртеррористической проблематике. И голос Беларуси ясно слышен в этом общем хоре голосов", - заверил заместитель Генерального секретаря.

Владимир Воронков отметил, что в настоящее время имеют место значительные перестановки на международной арене, а процессы глобализации приобрели несколько иное направление. "Но сама глобализация, сами международные организации по-прежнему остаются очень важным элементом мировой стабильности и порядка", - уверен он.-0-