Андрейченко: Беларусь готова развивать промышленную кооперацию с Вьетнамом

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова развивать промышленную кооперацию с Вьетнамом. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с послом Вьетнама в Беларуси Ле Анем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы настроены на то, чтобы более активно развивать промышленную кооперацию. В этом направлении реализовывается ряд проектов. Например, в нынешнем году тот, что касается сборки грузовых автомобилей МАЗ, пассажирских автобусов. В пищевой промышленности реализовывается проект по созданию совместного предприятия по переработке сухого молока и сухой молочной сыворотки", - отметил Владимир Андрейченко. Он добавил, что к концу года предприятие должно начать работу.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко (в центре)

По словам спикера нижней палаты парламента, Беларусь и Вьетнам к концу 2019 года планируют достичь товарооборот в $500 млн. Парламентарий отметил, что для этого необходимо еще много поработать.

Кроме того, в международной выставке, которая пройдет в декабре в Хошимине, планируется участие таких белорусских предприятий, как МТЗ, МАЗ, "БелАЗ", "Коммунарка".

В свою очередь посол Вьетнама в Беларуси отметил традиционность отношений двух стран, а также их особенные братские отношения и высказал надежду, что белорусско-вьетнамский товарооборот будет и впредь расти.-0-

Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси Ле Ань