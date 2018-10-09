Андрейченко на полях совещания спикеров парламента стран Евразии провел двустронние встречи

9 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, который во главе белорусской делегации принимает участие в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии в турецком городе Анталья, провел на полях форума ряд двусторонних встреч и переговоров. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Состоялась рабочая встреча с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным, с которым обсуждены вопросы межпарламентского взаимодействия и подготовки предстоящих мероприятий по линии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Прошли также встречи со спикером Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Дастаном Джумабековым, спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Владимир Андрейченко также встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым, заместителем председателя парламента Туркменистана Касымгулы Бабаевым, представителями деловых кругов Турции.

Вопросы предстоящей совместной работы в рамках предстоящих 29-30 октября мероприятиях ПА ОДКБ обсуждены на встрече с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

На встрече с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества.

"Во время прошедших встреч обсуждены помимо указанных вопросы дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества и взаимодействия как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях", - отметили в посольстве.

Как сообщалось БЕЛТА, третье совещание спикеров парламентов стран Евразии проводится по 10 октября. Его тема - экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии. Участники форума обсудят пути и возможности укрепления взаимовыгодного сотрудничества стран Евразии, расширения партнерских межпарламентских связей. Планируется, что Владимир Андрейченко выступит с докладом по тематике совещания.-0-