Андрейченко примет участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Анталье

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко примет участие в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии в турецком городе Анталья. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Совещание пройдет по 10 октября. Его тема "Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии". "Участники форума обсудят пути и возможности укрепления взаимовыгодного сотрудничества стран Евразии, расширения партнерских межпарламентских связей", - отметили в пресс-службе. Планируется, что Владимир Андрейченко выступит с докладом по тематике совещания, проведет двусторонние встречи с руководителями зарубежных парламентских делегаций.

Ожидается, что участие в форуме примут представители парламентов из более чем 35 стран Европы и Азии, а также ряда международных организаций.

Первое совещание спикеров парламентов стран Евразии прошло в Москве в 2016 году, второе - в южнокорейском Сеуле в 2017-м.-0-