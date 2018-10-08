Андрейченко примет участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Анталье

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко примет участие в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии в турецком городе Анталья. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Совещание пройдет по 10 октября. Его тема "Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии". "Участники форума обсудят пути и возможности укрепления взаимовыгодного сотрудничества стран Евразии, расширения партнерских межпарламентских связей", - отметили в пресс-службе. Планируется, что Владимир Андрейченко выступит с докладом по тематике совещания, проведет двусторонние встречи с руководителями зарубежных парламентских делегаций.
Ожидается, что участие в форуме примут представители парламентов из более чем 35 стран Европы и Азии, а также ряда международных организаций.
Первое совещание спикеров парламентов стран Евразии прошло в Москве в 2016 году, второе - в южнокорейском Сеуле в 2017-м.-0-
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