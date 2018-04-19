"Белая Русь" направила в ЦИК предложения по совершенствованию подготовки и проведения выборов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белая Русь" направила в ЦИК предложения по совершенствованию порядка подготовки и проведения выборов, сообщили БЕЛТА в общественном объединении.

Предложения коснулись вопросов формирования избирательных фондов кандидатов, процедуры сбора и проверки подписей, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты, процедуры обеспечения сохранности урн для досрочного голосования, также внесена инициатива создания равных путей выдвижения для всех претендентов на депутатский мандат.

"Основанием для подготовки документа стал 10-летний опыт участия актива объединения в национальных избирательных кампаниях различного уровня", - отметили в РОО "Белая Русь".-0-