Беларусь активно участвовала в разработке Повестки-2030 - Щеткина

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь активно участвовала в разработке Повестки-2030 Целей устойчивого развития на всех этапах. Об этом сообщила национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина сегодня на заседании Совета по устойчивому развитию, которое проходит в МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина отметила, что повестка дня включает 17 Целей устойчивого развития и была одобрена в 2015 году. "Это глобальная инициатива, которую предстоит реализовать в рамках многостороннего партнерства. Беларусь взяла на себя обязательства по достижению ЦУР, направленных на рост уровня и качества жизни людей. Год назад Беларусь приступила к работе по имплементации ЦУР на национальном уровне. Наши магистральные документы - это Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года и Программа социально-экономического развития страны на 2016–2020 годы", - рассказала национальный координатор.

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