Беларусь готова передать Конго технологии сельхозпроизводства

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Конго обсуждают возможности комплексного сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Эти вопросы были обсуждены на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом Конго в Беларуси по совместительству Давидом Мадука по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
"Собеседники детально рассмотрели возможность и целесообразность разработки и осуществления плана комплексного сотрудничества между двумя странами в сельскохозяйственной отрасли, включая подготовку в Беларуси квалифицированных специалистов, поиск эффективных схем поставки и производства сельскохозяйственной техники для нужд экономики Республики Конго, а также передачи передовых технологий сельскохозяйственного производства", - рассказали в белорусском ведомстве.
Дипломаты обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе возможность межгосударственных контактов на высоком и высшем уровнях. Во время встречи была отмечена важность активизации сотрудничества в международных организациях.-0-
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