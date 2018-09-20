Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая - Кочанова

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая. Об этом заявила сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь должна стать центром продвижения всех инициатив Китая, по сути, региональным представительством Пекина в Западной Евразии, чтобы отсюда, из Беларуси, Китай мог продвигать свои интересы в соседние государства", - заявила Наталья Кочанова.

Глава Администрации Президента считает, что в современной истории Китая нет более искреннего партнера, чем Беларусь. У государств отсутствуют закрытые темы и противоречия. "Мы выстраиваем самостоятельные, независимые отношения с Китайской Народной Республикой без оглядки на мнение других, в том числе крупных, стран, - подчеркнула она. - Наши двусторонние отношения - это не только экономика, это главным образом взаимопонимание, человеческие и профессиональные отношения".-0-