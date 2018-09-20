Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 сентября 2018, Чт
+19°C
Ясно EUR 2.4436
USD 2.0884
RUB 3.1453
Главное
Чжао Лэцзи и Александр Лукашенко Лукашенко: для Беларуси важно дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем
Президент
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи
Президент
Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая - Кочанова
Политика
"Нам долго не везло!" Фельдшер скорой помощи выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Беларусь представила в МАГАТЭ подходы по обеспечению общественной приемлемости при строительстве АЭС
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь служит хорошим примером для других стран в работе по достижению ЦУР - замгенсека ООН
19:11 Политика
Алексей Бага назвал состав БАТЭ на матч Лиги Европы с "Види"
19:04 Спорт
Белорусским банкам рекомендовали развивать инвестбанкинг
19:02 Экономика
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси превышает 90% - МВД
18:48 Общество
Масштабная презентация ПВТ прошла в Сеуле
18:43 Экономика
Беларусь и Саудовская Аравия готовятся провести заседание комитета по сотрудничеству
18:30 Политика
В Логойске из церкви украли деньги и ювелирные изделия
18:22 Происшествия
Беларусь представила в МАГАТЭ подходы по обеспечению общественной приемлемости при строительстве АЭС
18:21 Общество
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи
18:17 Президент
В Мэриленде произошла стрельба, есть пострадавшие
18:07 В мире
Почетное консульство Таиланда в Беларуси стало ежедневно принимать документы на визы
18:06 Политика
Беларусь и Китай создадут исследовательский центр по разработке средств защиты от ЧС
18:01 Общество
Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая - Кочанова
17:43 Политика
Движение на участке по ул.Ленина в Минске ограничат 22 сентября
17:40 Регионы
В Минске задержали серийного карманника
17:32 Происшествия
Музыкальной премьерой "Женихи" открывает юбилейный сезон Гомельский областной драмтеатр
17:29 Культура
В Березовском районе перезахоронили останки солдат Второй мировой войны
17:25 Регионы
Выставка-ярмарка BelTexIndustry 2018 пройдет 2-5 октября в Минске
17:19 Экономика
Контрольные ведомства Беларуси и Китая будут вместе бороться с коррупцией
17:15 Политика
Для допуска зарубежных лекарств на рынок ЕАЭС необходимо соблюдение трех условий - Назаренко
17:13 Экономика
Все новости
Темы
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Отопительный сезон Отопительный сезон
Наплыв мигрантов в Европу Наплыв мигрантов в Европу
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая - Кочанова

Политика 20.09.2018 | 17:43
Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая. Об этом заявила сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь должна стать центром продвижения всех инициатив Китая, по сути, региональным представительством Пекина в Западной Евразии, чтобы отсюда, из Беларуси, Китай мог продвигать свои интересы в соседние государства", - заявила Наталья Кочанова.

Глава Администрации Президента считает, что в современной истории Китая нет более искреннего партнера, чем Беларусь. У государств отсутствуют закрытые темы и противоречия. "Мы выстраиваем самостоятельные, независимые отношения с Китайской Народной Республикой без оглядки на мнение других, в том числе крупных, стран, - подчеркнула она. - Наши двусторонние отношения - это не только экономика, это главным образом взаимопонимание, человеческие и профессиональные отношения".-0-

Контрольные ведомства Беларуси и Китая будут вместе бороться с коррупциейКонтрольные ведомства Беларуси и Китая будут вместе бороться с коррупцией
Церемония подписания состоялась после встречи главы Администрации Президента Натальи Кочановой с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, Китай, Кочанова
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4436 BYN 2.44 BYN 2.45 BYN
USD
2.0884 BYN 2.08 BYN 2.089 BYN
RUB
3.1453 BYN 3.136 BYN 3.148 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Какая вода течет из кранов в Минске?
Все видео

Фотоновости

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи
Все фото

Инфографика

Новый дизайн белорусских банкнот Правление Национального банка Беларуси приняло решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот при сохранении основных изображений на лицевой и оборотной сторонах, а также их цветовой гаммы и размера.
Вся инфографика
Президент
На выставке Лукашенко показали белорусские ратраки, лыжероллеры и пианино
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи
Лукашенко направился в Сочи на белорусско-российские переговоры
Экономика
Чжао Лэцзи Чжао Лэцзи высоко оценил личный вклад Лукашенко в развитие белорусско-китайского сотрудничества
Белорусским банкам рекомендовали развивать инвестбанкинг
Масштабная презентация ПВТ прошла в Сеуле
Происшествия
УСК по Гомельской области. Фото из архива Решается вопрос об экстрадиции из России мозырского живодера
В Логойске из церкви украли деньги и ювелирные изделия
В Минске задержали серийного карманника
Общество
Во время встречи Беларусь и Китай в 2019 году совместно проведут Год образования
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси превышает 90% - МВД
Беларусь представила в МАГАТЭ подходы по обеспечению общественной приемлемости при строительстве АЭС
Регионы
Спасо-Преображенская церковь. Фото из архива В Полоцке под Спасо-Преображенской церковью нашли уникальное помещение
Афиша выходного дня: праздники Азербайджана и Индии, День без автомобиля и театральные фестивали
Движение на участке по ул.Ленина в Минске ограничат 22 сентября
Спорт
Фото из архива Сборная Беларуси по футболу опустилась на 80-е место в рейтинге ФИФА, лидируют французы и бельгийцы
Алексей Бага назвал состав БАТЭ на матч Лиги Европы с "Види"
Пятиборка Анастасия Прокопенко поделилась со школьниками секретами мастерства
Технологии
Во время церемонии открытия Крупнейший в мире производитель микросхем начинает масштабное сотрудничество с ПВТ
Оператор сотовой связи life:) запустил новый сайт с расширенным функционалом, обновленным личным кабинетом и интернет-магазином
Портал 115.бел уже работает в 18 городах
Культура
Около 200 изданий Библии на разных языках мира экспонируются в Минске
Музыкальной премьерой "Женихи" открывает юбилейный сезон Гомельский областной драмтеатр
Недели Германии пройдут в 11 городах Беларуси
В мире
Фото из Twitter-аккаунта JerieQuinty В Мэриленде произошла стрельба, есть пострадавшие
Евросоюз созовет экстренный саммит по Brexit 17-18 ноября
Самый высокий транспортный мост Италии закрыт из-за угрозы обрушения
Калейдоскоп
Джуди Кокран. Фото cityoflivingston-tx Прабабушка из Техаса убила аллигатора, чтобы отомстить за своего пони
Disney выпустил трейлер нового фильма о Мэри Поппинс
Фильм "Цой" Алексея Учителя выйдет в 2020 году
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия