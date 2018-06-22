Беларусь и Армения будут развивать взаимодействие внешнеполитических ведомств

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, который принял участие в 10-м раунде неформальных министерских диалогов стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
На встрече обсуждались актуальные темы двусторонней повестки дня, включая перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в разных областях. Министрами отмечен высокий уровень и дружественный характер белорусско-армянских отношений, которые устойчиво развиваются.
По итогам переговоров достигнуты договоренности о продолжении активного взаимодействия по линии министерств иностранных дел Беларуси и Армении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN