Беларусь и Армения будут развивать взаимодействие внешнеполитических ведомств

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, который принял участие в 10-м раунде неформальных министерских диалогов стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече обсуждались актуальные темы двусторонней повестки дня, включая перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в разных областях. Министрами отмечен высокий уровень и дружественный характер белорусско-армянских отношений, которые устойчиво развиваются.

Во время встречи. Фото МИД

По итогам переговоров достигнуты договоренности о продолжении активного взаимодействия по линии министерств иностранных дел Беларуси и Армении.-0-