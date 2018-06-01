Беларусь и Бельгия заинтересованы в развитии отношений в политической и экономической сферах

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Бельгия заинтересованы в развитии отношений в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах. Эти темы затрагивались сегодня на переговорах министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и заместителя премьер-министра - министра иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Главы МИД двух стран провели сегодня переговоры и обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-бельгийских отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы региональной безопасности, направления сотрудничества в рамках международных организаций, взаимодействия по линии Беларусь - ЕС, ситуацию в Европе и мире.

Министры приветствовали достижение авиационными властями двух государств договоренности об увеличении количества прямых авиарейсов между двумя странами, которые могут осуществлять до пяти прямых рейсов в неделю, а также о создании необходимых условий для начала сотрудничества в сфере воздушных грузоперевозок и об осуществлении до пяти грузовых рейсов каждой стороной еженедельно.

По завершении переговоров Владимир Макей проинформировал бельгийского коллегу о принятом белорусской стороной решении поддержать кандидатуру Бельгии на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы.

В Брюсселе также состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. На встрече был обсужден весь комплекс вопросов практического взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом по различным отраслевым направлениям, включая торговлю, транспорт, энергетику, охрану окружающей среды, стандартизацию, международную техническую помощь. Состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития сотрудничества и придания ему более системного характера в контексте переговоров по приоритетам партнерства между Беларусью и ЕС и участия Беларуси в инициативе "Восточное партнерство".

Стороны также обсудили ход подготовки к проведению 21-22 июня 2018 года в Минске юбилейного 10-го раунда неформальных министерских диалогов "Восточного партнерства" по теме гармонизации цифровых рынков.

Как сообщалось, днем ранее состоялась встреча Владимира Макея с представителем ЕС по иностранным делам и общей политике безопасности - заместителем председателя Еврокомиссии Федерикой Могерини. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве ЕС и Беларуси, деятельности по итогам саммита "Восточного партнерства", который состоялся в Брюсселе в ноябре прошлого года, также были обсуждены вопросы сотрудничества в вопросах ядерной безопасности, в частности, в отношении строительства БелАЭС в Островце.

Федерика Могерини вновь подтвердила, что Европейский союз привержен обеспечению стабильного будущего для Беларуси на благо ее народа и будет продолжать работать со всеми заинтересованными сторонами над достижением этой цели.

Во время визита в Брюссель Владимир Макей встретился с представителями ряда крупных мировых СМИ, в том числе Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg, в формате круглого стола и ответил на многочисленные вопросы журналистов.-0-