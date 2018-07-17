Беларусь и ЕС обсудили взаимодействие в сфере прав человека

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый раунд диалога по правам человека между Беларусью и Европейским союзом состоялся 17 июля в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На мероприятии обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия между Беларусью и ЕС в сфере прав человека, в том числе в контексте реализации Национального плана действий по правам человека и рекомендаций в рамках Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН. Внимание было также уделено вопросам соблюдения прав человека как в Беларуси, так и в ряде стран - членов ЕС.
Делегацию Беларуси возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, делегацию ЕС - начальник управления двустороннего сотрудничества со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Дирк Шубель.
В заседании также приняли представители Палаты представителей Национального собрания, министерств иностранных дел, юстиции, внутренних дел, образования, труда и социальной защиты, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.
В состав делегации Евросоюза вошли сотрудники профильных подразделений ЕСВД, Европейской комиссии, а также представители стран - членов ЕС (в качестве наблюдателей).
В обсуждении отдельных вопросов повестки дня приняли участие представители белорусских неправительственных организаций.-0-
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