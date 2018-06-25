Беларусь и Франция отметили активный характер межпарламентского взаимодействия

25 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился с делегацией группы дружбы "Франция - Беларусь" Национальной ассамблеи Франции во главе с ее председателем Кристофом Леженом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Кристоф Лежен (в центре). Фото МИД

Стороны констатировали активный характер белорусско-французского межпарламентского взаимодействия. На встрече речь шла также о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества, включая возможное содействие по линии групп дружбы в парламентах обеих стран дальнейшему расширению политических и экономических контактов между Беларусью и Францией. Кстати, в 2018 году группа "Франция - Беларусь" отмечает 25-летие своего создания.

Состоялся также обмен мнениями о перспективах развития диалога между Беларусью и ЕС, актуальных вопросах международной повестки дня.-0-