Беларусь и Израиль прорабатывают обмен парламентскими визитами на уровне спикеров

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Израиль прорабатывают вопрос обмена парламентскими визитами. Белорусская сторона уже направила приглашение спикеру Кнессета Йоэлю Эдельштейну. Об этом сегодня сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков на встрече с депутатом Кнессета Израиля Йоэлем Развозовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Александр Попков отметил, что накопилось достаточно вопросов, над решением которых целесообразно поработать во время взаимных визитов спикеров. "Нам необходимо выйти на обмен визитами, чтобы встретиться и обсудить политические, экономические и многие другие вопросы", - считает он. При этом сенатор подчеркнул, что между двумя странами нет противоречий. Совместная работа по темам, представляющим взаимный интерес, поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества, убежден парламентарий.

Йоэль Развозов и Александр Попков

Йоэль Развозов

Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества в инвестиционной сфере. По словам Йоэля Развозова, израильские компании проявляют большой интерес к белорусской IT-индустрии, в том числе с точки зрения кадров, технологий. Парламентарии намерены также содействовать развитию взаимодействия в туризме. Стороны обменялись мнениями о том, как максимально задействовать имеющийся потенциал в этой отрасли.-0-

Александр Попков

Фото Геннадия Жинкова