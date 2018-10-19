Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 октября 2018, Пт
+14°C
Переменная облачность EUR 2.4279
USD 2.1098
RUB 3.2157
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко начал посещение Гродненской области с обсуждения ситуации в сельском хозяйстве
Президент
О соглашениях с ЕС, экспорте и визитах - Лукашенко провел рабочую встречу с Макеем
Президент
Минтранс намерен ужесточить ответственность автоперевозчиков за несоблюдение требований безопасности
Общество
"Маяк Минска": на бульваре Пикассо – время новоселий!
Общество
70-ю квартиру от "Евроопт" выиграла молодая семья, а один из пяти внедорожников - покупательница "Е-доставки"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
НАН Беларуси и Европейская молодежная академия наук подпишут соглашение о сотрудничестве
13:05 Общество
В Германии при перестрелке погибли два человека
13:00 В мире
"Алеся" после возобновления проходческих работ при строительстве метро прошла уже 24 м
13:00 Регионы
Беларусь и Израиль прорабатывают обмен парламентскими визитами на уровне спикеров
12:53 Политика
Футболисты "Витебска" и "Днепра" откроют 25-й тур чемпионата Беларуси
12:45 Спорт
Банк данных "Сто талантов Академии наук" создадут в Беларуси
12:43 Общество
Певица Сюзанна сообщила о распаде группы "Мальбэк"
12:40 Калейдоскоп
"Белавиа" набирает бортпроводников
12:32 Общество
ГАИ проведет массированную отработку трассы М10
12:31 Регионы
В Бресте мужчина похитил у возлюбленной сейф с деньгами и украшениями
12:30 Происшествия
Израильские депутаты решают вопрос с отказами белорусам во въезде в страну
12:28 Политика
Полеты из Минска в Баку будут выполняться 4 раза в неделю
12:25 Общество
Национальный исторический музей приоткроет тайны шоколадного искусства
12:19 Культура
Фуру с 30 т металлолома без документов задержали в Крупском районе
12:18 Происшествия
Температурные рекорды побиты 18 октября почти по всей Беларуси
12:12 Общество
Витебчанин пытался незаконно перевезти 100 л дизтоплива для сельхозтехники
12:09 Происшествия
КГК выявил нарушения организации питания пациентов в больницах Витебской области
12:05 Происшествия
Более 320 тыс. саженцев высадят во время акции "Чистый лес" в Могилевской области
12:03 Регионы
В Японии после тайфунов неожиданно зацвела сакура
11:57 В мире
На малярном участке Гомельского радиозавода произошел пожар
11:56 Происшествия
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь и Израиль прорабатывают обмен парламентскими визитами на уровне спикеров

Политика 19.10.2018 | 12:53
Во время встречи
Во время встречи

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Израиль прорабатывают вопрос обмена парламентскими визитами. Белорусская сторона уже направила приглашение спикеру Кнессета Йоэлю Эдельштейну. Об этом сегодня сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков на встрече с депутатом Кнессета Израиля Йоэлем Развозовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи
Во время встречи

Александр Попков отметил, что накопилось достаточно вопросов, над решением которых целесообразно поработать во время взаимных визитов спикеров. "Нам необходимо выйти на обмен визитами, чтобы встретиться и обсудить политические, экономические и многие другие вопросы", - считает он. При этом сенатор подчеркнул, что между двумя странами нет противоречий. Совместная работа по темам, представляющим взаимный интерес, поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества, убежден парламентарий.

Йоэль Развозов и Александр Попков
Йоэль Развозов и Александр Попков

Йоэль Развозов
Йоэль Развозов

Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества в инвестиционной сфере. По словам Йоэля Развозова, израильские компании проявляют большой интерес к белорусской IT-индустрии, в том числе с точки зрения кадров, технологий. Парламентарии намерены также содействовать развитию взаимодействия в туризме. Стороны обменялись мнениями о том, как максимально задействовать имеющийся потенциал в этой отрасли.-0-

Александр Попков
Александр Попков

Фото Геннадия Жинкова

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, Израиль, парламент, сотрудничество
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4279 BYN 2.416 BYN 2.423 BYN
USD
2.1098 BYN 2.111 BYN 2.116 BYN
RUB
3.2157 BYN 3.203 BYN 3.218 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Справедливость, идеология, дисциплина и кадры - Лукашенко актуализировал задачи Администрации Президента
Все видео

Фотоновости

Лукашенко посетил агротуристический комплекс "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы"
Все фото

Инфографика

Разработки молодых ученых в Беларуси Общее количество вузов Беларуси - 51, из них 9 частной формы собственности, 42 государственной формы собственности.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Справедливость, идеология, дисциплина и кадры - Лукашенко актуализировал задачи Администрации Президента
Лукашенко начал посещение Гродненской области с обсуждения ситуации в сельском хозяйстве
Лукашенко ознакомится с развитием Гродно и пообщается со студентами вузов
Экономика
Фото из архива Беларусь представит инвестиционный потенциал на форуме в Женеве
Продукция концерна "Беллегпром" представлена на выставке в Вильнюсе
Российско-белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года
Происшествия
Фото УВД Миноблисполкома Уголовное дело завели на водителя попавшей в ДТП маршрутки Гродно-Минск
В Бресте мужчина похитил у возлюбленной сейф с деньгами и украшениями
Фуру с 30 т металлолома без документов задержали в Крупском районе
Общество
Фото из архива Минтранс намерен ужесточить ответственность автоперевозчиков за несоблюдение требований безопасности
НАН Беларуси и Европейская молодежная академия наук подпишут соглашение о сотрудничестве
Банк данных "Сто талантов Академии наук" создадут в Беларуси
Регионы
Фото из архива Вакансии 12 предприятий предложат на мини-ярмарках в Минске 23-25 октября
Афиша выходного дня: "Чистый лес-2018", фестиваль фантастического кино и "лунная ночь" в планетарии
"Алеся" после возобновления проходческих работ при строительстве метро прошла уже 24 м
Спорт
Фото НОК Беларуси Белорусы завоевали 9 наград на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх
Футболисты "Витебска" и "Днепра" откроют 25-й тур чемпионата Беларуси
Хоккеисты минского "Динамо" отправились на гостевую серию чемпионата КХЛ
Технологии
Фото из архива Проект "Электронная школа" заработает во всех школах Беларуси в ближайшие 2-3 года
Австралийский премьер просрочил оплату хостинга и лишился сайта
В Китае успешно испытали беспилотный транспортный самолет
Культура
Фото из архива Неделя моды пройдет в Беларуси с 7 по 11 ноября
Национальный исторический музей приоткроет тайны шоколадного искусства
Молодежный белорусско-российский оркестр выступит в Могилеве
В мире
Фото Синьхуа В Мексике автобус врезался в дом, 10 человек погибли
В Германии при перестрелке погибли два человека
В Японии после тайфунов неожиданно зацвела сакура
Калейдоскоп
Скриншот из официального клипа Композиция "Despacito" получила семь титулов в "Книге рекордов Гиннесса"
Певица Сюзанна сообщила о распаде группы "Мальбэк"
NASA назвало декабрь 2021 года последним сроком подготовки грузов для исследования Луны
Газета 7 дней
Правильный градус: законы «разогрева»
Котел взаимных претензий
Псориаз – не клеймо
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия