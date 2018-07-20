Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет 6 сентября в Риге. Вопросы ее организации обсудили министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече в Риге стороны рассмотрели выполнение договоренностей, достигнутых во время февральского визита латвийского премьера в Беларусь.

Владимир Макей проинформировал о завершении процедуры согласования путем обмена дипломатическими нотами межправительственного плана мероприятий по основным направлениям сотрудничества на среднесрочную перспективу, который включает различные сферы двустороннего взаимодействия, в том числе экономику и торговлю, промышленность, экологию и природопользование, региональное сотрудничество, туризм, науку.

Отмечена важность выработки практических мер по реализации плана во время очередного заседания межправительственной комиссии, запланированного на 6 сентября.

В качестве перспективного направления работы выделена сфера информационно-коммуникационных технологий. Обсуждены меры по более активной реализации потенциала сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе с использованием возможностей индустриального парка "Великий камень".

Глава МИД Беларуси провел в Риге также переговоры с заместителем председателя Сейма Латвии Гундарсом Даудзе. Отмечено большое значение последовательной активизации и повышения уровня контактов между парламентами двух стран для развития отношений.

Стороны подчеркнули важность налаженного регулярного взаимодействия на уровне председателей парламентских комиссий по безопасности, международным делам, экономике и высоко оценили деятельность депутатских групп по сотрудничеству.

Владимир Макей посетил Латвийскую национальную библиотеку, где передал для "Народной книжной полки" библиотеки книгу одного из основателей белорусской детской литературы Янки Мавра, который родился 135 лет назад в латвийском городе Лиепая.

Дипломат посетил фонд редких книг, связанных с Беларусью, ознакомился с выставкой латвийских национальных костюмов, приуроченной к 100-летию независимости Латвии. Министр отметил важность продолжения взаимодействия между национальными библиотеками, которые вносят значимый вклад в развитие двустороннего сотрудничества в сфере культуры.

Кроме того, Владимир Макей посетил латвийские предприятия, занятые в сферах строительства комплексных производственных объектов и недвижимости, обслуживания авиационной техники, информационно-коммуникационных технологий. Министр ознакомился с деятельностью компаний, обсудил перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества.

Накануне состоялись его переговоры с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Руководители внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали продолжение традиции проведения ежегодных встреч поочередно в Риге и Минске. Отмечено отсутствие проблемных моментов в отношениях между Беларусью и Латвией. Основной акцент сделан на развитии сотрудничества в торгово-экономической сфере.-0-