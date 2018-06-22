Беларусь и Мьянма обсудили возможности развития сотрудничества

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мьянмы в России и Беларуси по совместительству Ко Ко Шейном по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время встречи. Фото МИД

Стороны выразили удовлетворение уровнем политических контактов между Беларусью и Мьянмой, отметили определенные успехи в развитии договорно-правовой базы двусторонних отношений, кратко обсудили возможности сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.-0-