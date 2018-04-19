19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова договорились продолжить тесное взаимодействие в международных организациях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси по итогам состоявшейся 19 апреля в Кишиневе встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудором Ульяновски.

"Стороны обсудили сотрудничество Беларуси и Молдовы в торгово-экономической и инвестиционных сферах, включая перспективы реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, дорожного строительства, здравоохранения, а также вопросы гуманитарного и межрегионального сотрудничества. Кроме того, достигнута договоренность продолжить тесное взаимодействие двух стран в рамках международных организаций", - рассказали в МИД.

Как сообщалось, 18-19 апреля проходит официальный визит в Молдову Президента Беларуси Александра Лукашенко.-0-