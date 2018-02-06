Беларусь и Нигерия обсудили развитие договорно-правовой базы

Во время встречи. Фото пресс-службы Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Игорь Петришенко провел сегодня в Москве встречу с послом Нигерии в России и Беларуси по совместительству Стивом Дэвисом Угбой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-нигерийского сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Дипломатические отношения между странами установлены 3 августа 1992 года. Объем товарооборота по итогам 2017 года составил $27 млн.-0-