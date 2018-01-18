Беларусь и ОАЭ готовят четвертое заседание cовместного комитета по сотрудничеству

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ Роман Головченко на встрече с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Мухаммедом Шарафом обсудил вопросы подготовки четвертого заседания совместного комитета по сотрудничеству между правительствами обеих стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках третьего заседания Совместного комитета по сотрудничеству между правительством Республики Беларусь и правительством ОАЭ, сроки проведения очередного четвертого заседания комитета и его предварительную повестку", - рассказали в МИД.

На встрече также были рассмотрены вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития двусторонней договорно-правовой базы, взаимодействия в области транспорта и логистики, науки, культуры, спорта.

Третье заседание совместного комитета по сотрудничеству прошло в Минске 15-16 декабря 2016 года. По его итогам был подписан ряд международных документов, среди которых Меморандум о взаимопонимании в области надзора за страховой деятельностью между Министерством финансов Беларуси и Агентством по страхованию ОАЭ, Меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности между ГКНТ Беларуси и Министерством образования ОАЭ, Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и правительством ОАЭ о сотрудничестве в области культуры.-0-