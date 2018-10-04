Беларусь и Республика Корея смогли наладить эффективное сотрудничество в сфере высоких технологий - Дапкюнас

4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея смогли наладить эффективное сотрудничество в сфере высоких технологий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на мероприятии по случаю национального праздника этой страны - Дня основания государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Республика Корея - один из основных партнеров Беларуси в Азиатском регионе, подчеркнул замминистра. "За более чем четверть столетия дипломатических отношений мы прошли большой путь в выстраивании гармоничных контактов, - сказал он. - Нам удалось построить эффективное взаимодействие во многих отраслях, особенно в высоких технологиях. Несколько лет назад в Беларуси открылся офис корейского технологического гиганта SK Hynix, а в прошлом месяце в Минске создан большой научно-исследовательский центр этой компании". По мнению Андрея Дапкюнаса, состоявшееся в Сеуле пятое заседание Совместного комитета Беларуси и Республики Корея стало одним из важных шагов в расширении взаимовыгодного сотрудничества.

"Уже почти два десятилетия мы активно развиваем научное сотрудничество с Кореей и благодарны за неоценимый опыт белорусских ученых, полученный во взаимодействии с Корейским агентством международного сотрудничества и другими организациями, - отметил замминистра. - Корейская культура также не оставляет нас безразличными: с каждым годом Дни корейской культуры собирают все большее количество участников, а мероприятия приобретают все больший размах. В то же время мы видим большой потенциал взаимовыгодных отношений как в области экономики, так и в плане расширения гуманитарного, образовательного и научного сотрудничества. Мы готовы вместе с нашими корейскими друзьями и дальше активно работать над расширением таких контактов".

Андрей Дапкюнас заявил, что Беларусь приветствует успехи корейского народа в деле возобновления мира и понимания на Корейском полуострове. "Белорусы вместе со всем миром внимательно следили за успешными переговорами лидеров Республики Корея и КНДР, приветствуя их договоренности, которые, мы верим, в конце концов принесут долгожданный мир на Корейском полуострове", - заметил он.

"В этот праздничный день, через четыре с половиной тысячелетия после основания первой корейской республики Кочосон, мне приятно отметить высокие достижения корейского народа, которые позволили Республике Корея занять передовые позиции в мировой экономике и политике, - подчеркнул замминистра. - Став одним из глобальных двигателей прогресса в науке и технике, Республика Корея смогла сберечь и обогатить культурную составляющую, завоевать известность не только брендами крупных корпораций, но и красотой корейских музыки и танца, уникальностью корейской кухни".-0-