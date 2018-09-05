5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея углубят сотрудничество в разработке проектов электронного правительства. Такая договоренность была достигнута во время прошедшего 4 сентября в Сеуле пятого заседания совместного комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
На переговорах стороны отметили, что двусторонние контакты необходимо вывести на новый уровень. Вместе с тем было подчеркнуто успешное взаимодействие в области высоких технологий, в том числе в контексте работы индустриально-технических парков.
Во время заседании была достигнута договоренность активизировать сотрудничество по передаче опыта развития среднего и малого бизнеса, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая разработку системы безбумажной торговли и развитие других проектов электронного правительства.
Белорусская сторона также подтвердила свою заинтересованность в установлении безвизового режима с Республикой Корея на двусторонней основе.
В состав белорусской делегации вошли представители руководства Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Национального агентства инвестиций и приватизации, а также эксперты Министерства связи и информатизации и Министерства промышленности. Возглавил делегацию заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.
По итогам встречи был подписан протокол заседания, в котором отражены основные договоренности. Следующая встреча совместного комитета запланирована к проведению в Минске.-0-
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