5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея углубят сотрудничество в разработке проектов электронного правительства. Такая договоренность была достигнута во время прошедшего 4 сентября в Сеуле пятого заседания совместного комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

На переговорах стороны отметили, что двусторонние контакты необходимо вывести на новый уровень. Вместе с тем было подчеркнуто успешное взаимодействие в области высоких технологий, в том числе в контексте работы индустриально-технических парков.

Во время заседании была достигнута договоренность активизировать сотрудничество по передаче опыта развития среднего и малого бизнеса, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая разработку системы безбумажной торговли и развитие других проектов электронного правительства.

Белорусская сторона также подтвердила свою заинтересованность в установлении безвизового режима с Республикой Корея на двусторонней основе.

В состав белорусской делегации вошли представители руководства Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Национального агентства инвестиций и приватизации, а также эксперты Министерства связи и информатизации и Министерства промышленности. Возглавил делегацию заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

Андрей Дапкюнас (в центре)

По итогам встречи был подписан протокол заседания, в котором отражены основные договоренности. Следующая встреча совместного комитета запланирована к проведению в Минске.-0-