Беларусь и Россия при подготовке соглашения о взаимном признании виз учтут опыт ЧМ по футболу

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия при подготовке соглашения о взаимном признании виз учтут опыт взаимодействия во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Недавно страны заключили соглашение о взаимном признании виз, но на период проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и II Европейских игр в Беларуси в 2019-м. "Мы посмотрим, как работает это соглашение, выявим все его плюсы и минусы, и этот опыт будет учтен при подготовке соглашения по взаимному признанию виз", - сказал госсекретарь.
По его словам, на встрече с главой государства вопрос о взаимодействии Беларуси и России в пограничной сфере не обсуждался. Но если эта тема будет поднята на заседании Высшего госсовета, ее обязательно рассмотрят.
"Основная проблема заключается в пересечении границы гражданами третьих стран, а не Беларуси или России. Для решения этой задачи и готовится соглашение о взаимном признании виз, которым занимаются министерства иностранных дел", - отметил Григорий Рапота.-0-
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