Беларусь и Сальвадор намерены назначить почетных консулов

6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Сальвадор намерены взаимно назначить почетных консулов. Эта тема обсуждалась сегодня в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сальвадора в РФ Эфреном Берналем Чевесом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.
"Стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества в различных сферах, развития договорно-правовой базы двусторонних отношений, назначения почетных консулов", - отметили в пресс-службе.
Дипломатические отношения между Беларусью и Сальвадором установлены 25 октября 1999 года.-0-
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