Беларусь и Саудовская Аравия готовятся провести заседание комитета по сотрудничеству

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Саудовская Аравия готовятся к проведению в городе Эр-Рияде заседания белорусско-саудовского комитета по сотрудничеству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Данная тема в числе других рассматривалась на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Раидом Халидом Кримли. Замминистра принял у посла копии верительных грамот и пожелал саудовскому дипломату успешной работы в качестве полномочного представителя Саудовской Аравии в Беларуси.

Во время встречи обсуждены вопросы сотрудничества и определены перспективные направления активизации белорусско-саудовского взаимодействия. Стороны обменялись мнениями о возможном графике межгосударственных контактов на высоком уровне, в первую очередь по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Заместитель министра и посол отметили важность организации взаимных визитов делегаций деловых кругов.

Андрей Дапкюнас обратил внимание на взаимодополняющий характер экономик двух стран и призвал саудовскую сторону более внимательно рассмотреть перспективы поставок на рынок Саудовской Аравии конкурентоспособной продукции белорусского машиностроения, продовольственной, химической, фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности. В ходе встречи также затронуты вопросы ускорения согласования ряда соглашений, проекты которых находятся на рассмотрении сторон.-0-