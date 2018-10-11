Беларусь и США проведут 12 октября в Минске диалог по правам человека

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый ежегодный двусторонний диалог по правам человека между Соединенными Штатами Америки и Беларусью состоится в Минске 12 октября. Такую информацию подтвердили БЕЛТА в МИД Беларуси.
Американскую делегацию возглавит старший советник бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента Майкл Козак, белорусскую - заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.
Как отмечается на сайте посольства США, во время переговоров стороны рассмотрят широкий круг вопросов, связанных с правами человека и демократией в Беларуси и США, обсудят проблематику продвижения прав человека на международных форумах, включая ООН и ОБСЕ, а также расширение взаимодействия с гражданским обществом.-0-
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