Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту двустороннего сотрудничества на 2019-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ определяет параметры белорусско-таджикского взаимодействия в ключевых сферах на ближайшую перспективу. Его подписали сопредседатели межправительственной комиссии министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори.

Кроме того, в присутствии глав государств в Душанбе подписан план консультаций между министерствами иностранных дел на 2019-2020 годы.

Заключено соглашение о сотрудничестве между Комитетом госконтроля Беларуси и Счетной палатой Таджикистана.

Национальная академия наук Беларуси подписала соглашение о научном сотрудничестве с Академией наук Таджикистана.

Соглашения о сотрудничестве в судебно-экспертной деятельности заключены Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси с Министерством внутренних дел и Министерством юстиции Таджикистана. ГКСЭ также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере судебной медицины с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Принят комплексный план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между МЧС Беларуси и Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

Заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности Беларуси и Министерством промышленности и новых технологий Таджикистана.

Минобразования Беларуси заключило соглашение о сотрудничестве в сфере дошкольного образования с Министерством образования и науки Таджикистана. Также подписано соглашение между Белорусским государственным медицинским университетом и Таджикским государственным медицинским университетом об академическом и научном сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве подписано между Минздравом Беларуси и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Заключили соглашение о сотрудничестве Государственный комитет по имуществу Беларуси и Государственный комитет по земельному управлению и геодезии Таджикистана.

Принят план мероприятий по развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Минским городским исполнительным комитетом и Исполнительным органом государственной власти города Душанбе.-0-