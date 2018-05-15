Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту двустороннего сотрудничества на 2019-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
Документ определяет параметры белорусско-таджикского взаимодействия в ключевых сферах на ближайшую перспективу. Его подписали сопредседатели межправительственной комиссии министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори.
Кроме того, в присутствии глав государств в Душанбе подписан план консультаций между министерствами иностранных дел на 2019-2020 годы.
Заключено соглашение о сотрудничестве между Комитетом госконтроля Беларуси и Счетной палатой Таджикистана.
Национальная академия наук Беларуси подписала соглашение о научном сотрудничестве с Академией наук Таджикистана.
Соглашения о сотрудничестве в судебно-экспертной деятельности заключены Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси с Министерством внутренних дел и Министерством юстиции Таджикистана. ГКСЭ также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере судебной медицины с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.
Принят комплексный план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между МЧС Беларуси и Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.
Заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности Беларуси и Министерством промышленности и новых технологий Таджикистана.
Минобразования Беларуси заключило соглашение о сотрудничестве в сфере дошкольного образования с Министерством образования и науки Таджикистана. Также подписано соглашение между Белорусским государственным медицинским университетом и Таджикским государственным медицинским университетом об академическом и научном сотрудничестве.
Соглашение о сотрудничестве подписано между Минздравом Беларуси и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.
Заключили соглашение о сотрудничестве Государственный комитет по имуществу Беларуси и Государственный комитет по земельному управлению и геодезии Таджикистана.
Принят план мероприятий по развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Минским городским исполнительным комитетом и Исполнительным органом государственной власти города Душанбе.-0-
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