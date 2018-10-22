Беларусь и Узбекистан рассмотрели вопросы международной и региональной безопасности

22 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась встретился с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, отметив позитивную динамику по всем направлениям, обозначили перспективы для его расширения. С целью успешной реализации достигнутых договоренностей подписан план практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном в области безопасности на 2019-2020 годы.-0-
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