Беларусь и Узбекистан рассмотрели вопросы международной и региональной безопасности

22 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась встретился с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Станислав Зась

На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, отметив позитивную динамику по всем направлениям, обозначили перспективы для его расширения. С целью успешной реализации достигнутых договоренностей подписан план практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном в области безопасности на 2019-2020 годы.-0-

Виктор Махмудов

Виктор Махмудов и Станислав Зась

Фото Максима Гучека