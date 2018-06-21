21 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь играет лидирующую роль в активизации международных усилий по противодействию торговле людьми. Это отмечалось участниками инициированного Беларусью мероприятия "Борьба с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации через подходы, основанные на обеспечении интересов жертв", которое состоялось в Женеве во время 38-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Мероприятие организовано Постоянным представительством Беларуси при Отделении ООН и других международным организациях в Женеве совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам и правам человека и международной неправительственной организацией Equality Now.

В панельной дискуссии приняла участие одна из жертв сексуального трафикинга из ЮАР, которая возглавляет международную неправительственную организацию Survivor Exit Foundation. Рассмотрены различные аспекты проблематики борьбы с торговлей людьми с точки зрения международных универсальных, региональных и неправительственных организаций.

Презентация Беларуси была посвящена борьбе с торговлей людьми в контексте принятия в мае 2018 года в Вене белорусской резолюции по этому вопросу в рамках Комиссии ООН по предупреждению преступности. Участники встречи отметили лидирующую роль Беларуси в активизации международных усилий по противодействию торговле людьми, выразили надежду на ее укрепление в будущем.-0-

Фото МИД РБ