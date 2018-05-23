Беларусь надеется на продвижение по соглашениям с ЕС об облегчении визового режима и реадмиссии - Макей

23 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь надеется на продвижение по соглашениям с ЕС об облегчении визового режима и реадмисси. Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр проинформировал, что Беларусь планирует и дальше работать по облегчению визового режима для стран-партнеров. "Надеемся, что мы продвинемся и по тематике, связанной с подписанием, заключением соглашений об облегчении визового режима и реадмиссии", - сказал министр.
По словам главы внешнеполитического ведомства, работа над документами продолжается. "Есть некоторые моменты, которые требуют еще внимания, доработки", - отметил Владимир Макей.-0-
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