31 января, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь планирует внести на рассмотрение ПА ОБСЕ резолюцию по кибербезопасности. Об этом сегодня на заседании совета Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские парламентарии примут участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в феврале этого года. Белорусская сторона планирует внести на ее рассмотрение резолюцию по вопросам кибербезопасности.

Владимир Андрейченко выступает за продолжение конструктивного диалога со специальным представителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом, который на прошлой неделе совершил визит в Беларусь.

"Серьезные подвижки есть и в развитии нашего взаимодействия с Парламентской ассамблеей Совета Европы, - отметил спикер. - Надо продолжать диалог, отстаивая позиции страны и демонстрируя готовность к обсуждению всех принципиальных вопросов". Не останется без внимания и очередная ассамблея Межпарламентского союза, которая пройдет в марте в Женеве. Владимир Андрейченко подчеркнул, что это хорошая площадка для проведения двусторонних встреч с парламентариями стран дальней дуги.

В двустороннем формате Палата представителей планирует организовать официальные визиты в Беларусь руководителей парламентов Пакистана, Индии. "В контексте решения внешнеполитических задач по продвижению национальных интересов в Африке необходимо решать вопрос о получении белорусским парламентом статуса наблюдателя либо специального приглашенного в Панафриканском парламенте", - добавил спикер.

В свою очередь белорусские парламентарии в ближайшее время планируют посетить Швейцарию. По словам председателя Палаты представителей, официальный визит намечен на 27 февраля - 1 марта.-0-