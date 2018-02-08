8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь последовательно выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Министр подчеркнул, что скорейшее мирное урегулирование в интересах этой многострадальной страны, региона и международной ситуации в целом.

"Что касается Беларуси, то наше посольство, как и российское, было в числе той дюжины иностранных дипмиссий, которые не прекратили свою работу в Дамаске даже на пике военных действий. Напомню и о том, что именно Беларусь 30 сентября 2015 года с трибуны Совета Безопасности ООН заявила о принципиальной поддержке российской операции в Сирии, которая была начата по приглашению легитимного правительства этой страны", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Беларусь самым внимательным образом отслеживает процессы в Сирии и вокруг нее, ход переговоров на всех площадках, будь то в Астане, Женеве или Сочи.

"Но мы не просто наблюдатели. Беларусь занимает активную позицию на всех международных форумах, последовательно выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии. В последнее время мы также удвоили усилия по облегчению непростой гуманитарной ситуации - доставляем гуманитарные грузы, принимаем для отдыха и оздоровления в Беларуси сотни сирийских детей", - отметил Владимир Макей.

Он добавил, что белорусская сторона ведет эту работу не ради политического пиара, а исходя из последовательной и неизменной приверженности принципам международного права, особого характера традиционно дружественных отношений с Сирией и сирийским народом.-0-