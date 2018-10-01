Беларусь предлагает ООН начать стратегическую работу со странами со средним уровнем дохода

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за выстраивание агентствами системы ООН стратегий сотрудничества со странами со средним уровнем дохода. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Для Беларуси очевидно, что многоплановый характер вызовов, стоящих перед государствами этой категории, к которым относится и наша страна, требует многомерных критериев развития и выстраивания на их основе ориентированных на результат стратегий сотрудничества со стороны агентств системы ООН", - подчеркнул Владимир Макей.
Министр убежден, что достижение целей глобальной повестки дня по устойчивому развитию с ее всеобъемлющим обещанием не оставлять никого позади требует особого внимания и международной поддержки стран со средним уровнем дохода. Именно эта группа государств, в которых проживает пять из семи миллиардов населения мира, объективно обладает наибольшими резервами роста экономики и обеспечения глобальной устойчивости, подчеркнул он.
"С другой стороны, именно в них сконцентрировано три четверти самого бедного населения. Именно они наиболее уязвимы к колебаниям мировой экономической конъюнктуры, последствиям региональных конфликтов, стихийных и техногенных катастроф, климатических потрясений, эпидемий, которые ставят под угрозу социально-экономическую стабильность и усугубляют неравенство, в том числе на региональном и глобальном уровнях", - обратил внимание министр.
По мнению Владимира Макея, в такой ситуации несправедливо, что прогресс в развитии продолжает оцениваться исключительно посредством дохода на душу населения: этот критерий не отражает экономическую, социальную и экологическую специфику стран со средним уровнем дохода.
"Беларусь рассчитывает, что заседание высокого уровня для всестороннего обсуждения этих вопросов, которое председатель Генеральной ассамблеи ООН планирует созвать в ближайшее время, даст серьезный толчок разработке и реализации конкретных мер со стороны ООН на этом направлении", - сказал министр.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.452 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1157 BYN
|2.115 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN