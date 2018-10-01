Беларусь предлагает ООН начать стратегическую работу со странами со средним уровнем дохода

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за выстраивание агентствами системы ООН стратегий сотрудничества со странами со средним уровнем дохода. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для Беларуси очевидно, что многоплановый характер вызовов, стоящих перед государствами этой категории, к которым относится и наша страна, требует многомерных критериев развития и выстраивания на их основе ориентированных на результат стратегий сотрудничества со стороны агентств системы ООН", - подчеркнул Владимир Макей.

Министр убежден, что достижение целей глобальной повестки дня по устойчивому развитию с ее всеобъемлющим обещанием не оставлять никого позади требует особого внимания и международной поддержки стран со средним уровнем дохода. Именно эта группа государств, в которых проживает пять из семи миллиардов населения мира, объективно обладает наибольшими резервами роста экономики и обеспечения глобальной устойчивости, подчеркнул он.

"С другой стороны, именно в них сконцентрировано три четверти самого бедного населения. Именно они наиболее уязвимы к колебаниям мировой экономической конъюнктуры, последствиям региональных конфликтов, стихийных и техногенных катастроф, климатических потрясений, эпидемий, которые ставят под угрозу социально-экономическую стабильность и усугубляют неравенство, в том числе на региональном и глобальном уровнях", - обратил внимание министр.

По мнению Владимира Макея, в такой ситуации несправедливо, что прогресс в развитии продолжает оцениваться исключительно посредством дохода на душу населения: этот критерий не отражает экономическую, социальную и экологическую специфику стран со средним уровнем дохода.

"Беларусь рассчитывает, что заседание высокого уровня для всестороннего обсуждения этих вопросов, которое председатель Генеральной ассамблеи ООН планирует созвать в ближайшее время, даст серьезный толчок разработке и реализации конкретных мер со стороны ООН на этом направлении", - сказал министр.-0-