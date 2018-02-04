Беларусь придает большое значение развитию конструктивных отношений со Швейцарией - Андрейченко

4 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение развитию конструктивных отношений со Швейцарией. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с председателем Комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии, сопредседателем группы дружбы "Швейцария - Беларусь" Филиппо Ломбарди, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что в сотрудничестве двух стран нет нерешенных вопросов. "Беларусь придает большое значение развитию конструктивных отношений со Швейцарией", - сказал Владимир Андрейченко и добавил, что у сторон есть большой потенциал для развития взаимодействия. "Мы открыты к широкому диалогу по любым направлениям: политическому, торгово-экономическому, кредитно-инвестиционному, гуманитарному. Тем более, что уже сделан определенный задел", - отметил он.

Председатель Палаты представителей поблагодарил швейцарских парламентариев за конструктивное сотрудничество, которое было налажено во время 26-й сессии ПА ОБСЕ.

Владимир Андрейченко назвал продуктивным сотрудничество парламентариев Беларуси и Швейцарии в международных организациях и в ООН, и в Межпарламентском союзе. Кроме того, в парламентах двух стран созданы группы дружбы.

Владимир Андрейченко

В ближайшее время Швейцарию посетит белорусская парламентская делегация. Во время этого визита планируется обсудить широкий круг вопросов, сказал Владимир Андрейченко.

В свою очередь Филиппо Ломбарди поблагодарил белорусскую сторону за поддержку при формировании группы дружбы. Швейцарская сторона заинтересована в том, чтобы в нее входили не только парламентарии, но и представители четырех партий. В парламенте Швейцарии с нетерпением ждут визита белорусской делегации, группа дружбы примет активное участие в его организации.

Филиппо Ломбарди

Как сообщалось, белорусская парламентская делегация во главе с Владимиром Андрейченко посетит Швейцарию 27 февраля - 1 марта. Это будет первый официальный визит на высоком парламентском уровне за всю историю дипломатических отношений между Беларусью и Швейцарией.-0-

Фото Максима Гучека