Беларусь примет участие во встрече Группы поддержки Шелкового пути на полях сессии ПА ОБСЕ

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет на полях ее осеннего заседания в Бишкеке. Участие в этом и других мероприятиях сессии примет председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, член делегации парламента Беларуси в ПА ОБСЕ Андрей Рыбак, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Андрей Рыбак примет участие в заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ, парламентской конференции на тему "Содействие диалогу в сфере безопасности в Центральной Азии и за ее пределами". Она будет посвящена борьбе с новыми вызовами и угрозами в приграничных районах путем укрепления доверия и регионального сотрудничества. В программе сессии также Средиземноморский форум, на котором будет обсуждаться геополитика Центральной Азии и Средиземноморья в контексте решения проблем миграции, торговли и окружающей среды.

Кроме того, планируется, что белорусский парламентарий проведет в Бишкеке ряд двусторонних встреч.

Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходит в столице Кыргызстана по 6 октября.

Как сообщалось, весной 2019 года в Минске пройдет конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Белорусская сторона предлагает посвятить форум потенциалу сотрудничества в регионе, в том числе возможностям Беларуси как важного звена в контексте формирования экономического пояса Шелкового пути.

Группа поддержки Шелкового пути была создана в Парламентской ассамблее ОБСЕ в 2017 году на 26-й летней сессии в Минске. Инициатива о создании группы принадлежит Азербайджану. В Баку состоялась ее первая конференция. Учредителями выступили 17 стран, в том числе Беларусь. Сейчас в группу входят 22 государства.-0-