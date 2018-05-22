22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь призывает ЕС к отмене остающихся ограничительных мер. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече с послами по особым поручениям стран - членов ЕС по делам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры", - сказал министр.

Владимир Макей подчеркнул, что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесли гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций. В качестве шага по снятию остающихся ограничительных мер он отметил исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго.

Глава МИД также приветствовал намерения ЕС расширять отношения с Беларусью и поставить их на структурированную основу.-0-