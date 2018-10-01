Беларусь продвигает международное сотрудничество в цифровизации и технологическом прогнозировании

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает странам ООН наладить международное сотрудничество в области цифровизации и технологического прогнозирования для нужд устойчивого развития. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Цель такого сотрудничества - помочь развивающимся странам найти и занять свою нишу в глобальной цифровой экономике, умножить выгоды от цифровизации и обеспечить их равномерное распространение", - пояснил Владимир Макей.

По его словам, в Беларуси прекрасно понимают значимость цифровой экономики для устойчивого и всестороннего экономического роста и предпринимают соответствующие шаги. Так, в марте вступил в силу декрет о развитии цифровой экономики, динамично развивается Парк высоких технологий.

"Цифровые технологии справедливо сравнивают с "ракетным топливом" для национальных экономик. Они способствуют быстрому внедрению инноваций в человеческую деятельность, включая образование, потребление, социальное взаимодействие. Цифровые технологии стимулируют активность бизнеса, приносят ощутимые прибыли, создают новые рабочие места", - заметил министр.

Вместе с тем цифровизация объективно приведет к кардинальным изменениям рынка труда, исчезновению целого ряда профессий, невостребованных в новых условиях, поставит в уязвимое положение людей, занятых в соответствующих отраслях. "Очевидно, что перед правительствами как развитых, так и многих развивающихся стран уже в ближайшем будущем остро встанут задачи: как адаптировать собственные экономики к глобальным процессам цифровой трансформации, как этими процессами эффективно управлять на национальном уровне, как справляться с непреднамеренными социальными последствиями цифровизации", - считает Владимир Макей.

Он приветствовал учреждение в ООН Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству и выразил надежду, что она уделит особое внимание вопросам укрепления потенциала государств в этой сфере. "Абсолютно очевидно, что укрепление этого потенциала невозможно без таких ценностей, как устойчивость и процветание для всех. Именно они составляют глубинную основу для тех задач, которые государства мира могут решить только сообща. К сожалению, именно они нередко приносятся в жертву логике конфронтационного мышления, с которой мы сталкиваемся все чаще", - сказал Владимир Макей.-0-