Беларусь рассчитывает на новую страницу в отношениях с Алжиром - Макей

20 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси рассчитывает на новую страницу в отношениях с Алжиром. Об этом глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил на встрече с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ценю тот факт, что вы откликнулись на наше приглашение и выполняете те договоренности, которые были достигнуты во время нашей встречи в сентябре в Нью-Йорке", - отметил Владимир Макей.

Он заверил, что белорусская сторона так же будет относиться к договоренностям, которые удастся достигнуть во время нынешнего визита руководителя алжирского МИД. Владимир Макей уверен в результативности двусторонних переговоров по всем направлениям взаимодействия.

В свою очередь глава МИД Алжира выразил надежду, что его визит и переговоры в Минске дадут существенный толчок развитию белорусско-алжирских отношений. "Надеюсь, вместе мы сможем это сделать", - сказал он.

Абделькадер Мессахель добавил, что содействовать развитию связей призвано соглашение о создании комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое сегодня планируется подписать. -0-