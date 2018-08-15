Беларусь рассчитывает на развитие сотрудничества с учреждениями ООН - Матюшевский

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на развитие сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
"С момента обретения независимости нашего государства эти учреждения последовательно участвовали в решении многих социально-экономических, экологических, гуманитарных и других задач. В настоящее время также осуществляется ряд программ, ориентированных на национальные приоритеты Беларуси. Уверен, что основой дальнейшего плодотворного сотрудничества Беларуси с учреждениями системы ООН является сохранение представительством ООН ориентации на национальные приоритеты Беларуси", - подчеркнул Василий Матюшевский.
Первый вице-премьер предложил обсудить перспективы сотрудничества Беларуси с ООН в русле наиболее актуальных вопросов международной повестки дня. "В первую очередь предлагаю сделать упор на том, как механизмы международного партнерства и содействия, которыми располагает ООН, могли бы дополнить национальные усилия Беларуси в приоритетных областях развития", - сказал он.-0-
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