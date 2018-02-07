Беларусь рассматривает Эквадор как надежного партнера в Латинской Америке - Мясникович

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Эквадор как надежного партнера в Латинской Америке. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаила Мясникович на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эквадора в Беларуси Карлосом Ларреа Давила по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Михаил Мясникович высоко оценил личный вклад Карлоса Ларреа Давила в укрепление связей между Беларусью и Эквадором и отметил, что в период его деятельности отношения между двумя странами значительно продвинулись и наполнились реальными идеями и проектами. Состоялись встречи на высшем и высоком уровнях, определены совместные проекты в области добычи нефти, механизации сельского хозяйства, машиностроения и так далее. "Мы рассматриваем Эквадор как надежного партнера в Латинской Америке", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Карлос Ларреа Давила выразил уверенность в том, что Беларусь и Эквадор имеют потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества. "У нас много точек соприкосновения и нам надо больше делиться друг с другом информацией о преимуществах и условиях работы в наших странах. Уверен, что объем взаимной торговли может быть больше", - сказал он. Кроме того, Эквадор заинтересован через сотрудничество с Беларусью выйти на рынки остальных стран ЕАЭС. В свою очередь эквадорская сторона готова помочь Беларуси занять позиции на рынках Латинской Америки.-0-