Беларусь реализует с международными партнерами масштабный проект по достижению ЦУР

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь реализует с международными партнерами масштабный проект по достижению Целей устойчивого развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики по итогам встречи вице-спикера, Национального координатора по достижению ЦУР Марианны Щеткиной, членов Совета по устойчивому развитию с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий и руководителями организаций системы ООН в Беларуси.

На встрече в верхней палате парламента обсуждались вопросы координации дальнейшей деятельности Совета по устойчивому развитию и международных партнеров по достижению ЦУР. "Марианна Щеткина отметила, что после стадии становления национальной архитектуры достижения ЦУР следует приступить к разработке и реализации совместно с международными партнерами более масштабного проекта, который будет направлен на функциональные ориентиры в работе по достижению Целей устойчивого развития", - проинформировали в пресс-службе.

Как подчеркивалось во время встречи, основная задача, которая стоит сегодня перед всеми заинтересованными, - участие в формировании концепции Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года, которая разрабатывается правительством, а также создание единой системы координации действующих программ.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают Национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-