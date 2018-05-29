Беларусь сожалеет о решении Украины отозвать своих представителей из органов СНГ - Макей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сожалеет о решении Украины отозвать своих представителей из уставных органов СНГ. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Макея, на переговорах с российским коллегой обсуждалось взаимодействие Беларуси и России в формате СНГ, однако вопрос о решении Украины отозвать своих представителей из уставных органов Содружества не затрагивался. "Конечно, это суверенное право Украины. Мы обратили внимание, что Украина в последнее время не принимала участия в заседаниях СНГ. Мы очень сожалеем об этом", - сказал он.

Министр констатировал, что Украина является активным участником важных договоренностей, которые были заключены в рамках Содружества Независимых Государств. Эти соглашения затрагивают все сферы сотрудничества между странами. "С нашей точки зрения, СНГ была, есть и остается хорошей площадкой для проведения дискуссий по всему спектру вопросов нашего сотрудничества", - обратил внимание Владимир Макей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полностью поддержал своего коллегу. "Это суверенное право Украины решать, в каких организациях участвовать, а в каких не участвовать. Мы заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать со всеми странами, которые создавали Содружество Независимых Государств, потому что от конструктивного взаимодействия зависит решение многочисленных проблем и вопросов, касающихся жизни и деятельности наших народов", - заявил министр.-0-