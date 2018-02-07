Беларусь ценит позицию Латвии по расширению взаимодействия страны с Евросоюзом - Кобяков

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ценит позицию Латвии по расширению взаимодействия страны с Евросоюзом, сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с латвийским коллегой Марисом Кучинскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ценим заинтересованную и сбалансированную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, а также отмечаем взвешенный и прагматичный подход к реализации проекта строительства атомной электростанции (в Островце. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Андрей Кобяков.

Беларусь придает большое значение развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Латвией. После спада в предыдущие годы в 2017 году наметился рост взаимного товарооборота - в январе-ноябре прошлого года он составил почти $400 млн (рост на 27%). Латвия традиционно входит в число наиболее крупных инвесторов в белорусскую экономику. В Беларуси работает более 600 предприятий с участием латвийского капитала, страна готова предоставить площадку и комфортные условия для деятельности инвесторов, оказывать содействие в продвижении любых инициатив для эффективного использования потенциала двустороннего сотрудничества.

Беларусь и Латвия договорились о всесторонней поддержке совместных проектов, ориентированных как на рынки Европейского и Евразийского экономического союзов, так и на реализацию китайской инициативы нового Шелкового пути.

Стратегическим направлением белорусско-латвийского взаимодействия остается транспортная и транзитная сферы. Белорусская сторона заинтересована в совместной работе для создания гарантированных и экономически выгодных каналов для транзита.

Приоритетным направлением сотрудничества является спорт и туризм, включая разработку новых туристических маршрутов, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, совершенствование автодорог и пограничных пунктов пропуска, в том числе с привлечением финансирования Европейского союза. Особенно актуально это с учетом проведения в Беларуси II Европейских игр в 2019 году и совместной организации чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

"Рассчитываем на продолжение конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Латвией в духе добрососедства, партнерства, взаимоуважения и учетов интересов друг друга", - резюмировал Андрей Кобяков.-0-