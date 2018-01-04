Беларусь в 2017 году продолжила линию на построение прочного Евразийского экономического союза - МИД

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь в 2017 году продолжила линию на построение прочного Евразийского экономического союза. Это отмечается в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

"2017 год в целом был для евразийской экономической интеграции заметно более успешным, чем 2016 год, - говорится в документе. - В рамках ЕАЭС Беларусь продолжила линию на построение прочного экономического союза на основе практической реализации Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и уважения интересов всех государств - членов интеграционного объединения".

С учетом подходов и предложений Беларуси завершена работа по Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Договор вступил в силу с 1 января 2018 года. Таможенный кодекс ЕАЭС - прогрессивный документ, учитывающий современные нормы международной практики, - позволит ускорить и упростить экспортно-импортные операции между хозяйствующими субъектами стран союза, повысить инвестиционную привлекательность и транзитный потенциал Беларуси.

В 2017 году белорусской стороной предприняты интенсивные усилия по согласованию Программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и Программы формирования общего рынка газа ЕАЭС. По состоянию на декабрь 2017 года несогласованными остались единичные положения, носящие тем не менее принципиальный характер. Достигнута договоренность вернуться к обсуждению этих вопросов в начале 2018 года.

У партнеров по союзу нашел поддержку подход Беларуси по устранению внутренних барьеров во взаимной торговле путем создания дорожных карт, которые будут формироваться на двухлетний период и включать наиболее чувствительные ограничения. На заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване 25 октября утвержден План мероприятий (дорожная карта) по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы.

Утверждены также Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, Порядок проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. В приоритете будет рассмотрение инициатив, связанных с развитием цифровой прослеживаемости и цифровой торговли, формированием цифровых транспортных коридоров. Утвержден план мероприятий по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств ЕАЭС на 2018-2020 годы.

Кроме того, была продолжена работа по международному позиционированию ЕАЭС. На многочисленных международных форумах в 2017 году Беларусь последовательно продвигала инициативу партнерства интеграций, добиваясь установления устойчивых механизмов диалога и сотрудничества ЕАЭС с ЕС, Китаем, странами ШОС, другими государствами и региональными интеграционными объединениями.-0-