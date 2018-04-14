Беларусь в 2018 году закроет посольство в Эфиопии и откроет посольство в Кении

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров в соответствии с указом от 9 июля 1996 года №247 "Об утверждении Положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь" постановил закрыть до 1 октября 2018 года посольство Беларуси в Федеративной Демократической Республике Эфиопия. Это закреплено постановлением правительства от 13 апреля 2018 года №285, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию данного посольства.

Постановление также содержит решение правительства об открытии в 2018 году посольства Беларуси в Республике Кения.-0-