Беларусь заинтересована сотрудничать с Республикой Кореей в сферах ИТ и цифровой экономики - Пирштук

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована сотрудничать с Республикой Кореей в сферах ИТ и цифровой экономики, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук сегодня на встрече с парламентской делегацией Республики Корея во главе с заместителем председателя комиссии Национальной Ассамблеи (однопалатного парламента) по наземной инфраструктуре и транспорту, руководителем группы дружбы с Беларусью Ли Вон Уком, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-спикер, в частности, высоко оценил организацию в Сеуле ежегодного совещания спикеров, на котором собираются представители различных стран для обсуждения актуальных для мирового сообщества вопросов. Болеслав Пирштук предположил, что на ближайшем совещании его участники коснутся таких тем, как кибербезопасность, противодействие терроризму, наркотрафику. Эти вопросы требуют дополнительной проработки, считает он.

"Мы очень заинтересованы во взаимодействии в таких сферах, как ИТ и цифровая экономика, где у вас накоплен богатый опыт и очень хорошие есть результаты", - заявил зампредседателя Палаты представителей. При этом он обратил внимание, что Беларусь ранее предприняла шаги для развития этих сфер. Так, в конце 2017 года Александр Лукашенко подписал декрет №8 "О развитии цифровой экономики", который создает беспрецедентные условия для развития IT-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики. "Для нас, конечно, было бы важно изучить ближе ваш опыт и обсудить подходы в этих направлениях, потому что за ними будущее", - заметил Болеслав Пирштук. Он убежден, что стороны могли бы найти "точки соприкосновения в этих вопросах".

Вице-спикер в том числе рассказал, что белорусские спортсмены активно готовятся к Олимпийским играм-2018, которые пройдут в Пхенчхане в скором времени, и намерены достойно проявить себя на этом форуме.

В свою очередь Ли Вон Ук поблагодарил белорусскую сторону за официальное приглашение посетить страну. Он напомнил, что в последний раз делегация Республики Корея находилась с визитом в Беларуси в 2015 году. Парламентарий также выразил надежду, что отношения двух стран будут и дальше развиваться по различным направлениям.-0-