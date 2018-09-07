Беларуси и Ирану нужно разработать дорожную карту межпарламентского сотрудничества - Андрейченко

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Ирану нужно разработать дорожную карту межпарламентского сотрудничества. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с парламентской делегацией Ирана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из практических результатов работы групп дружбы должна стать подготовка дорожной карты парламентского сотрудничества между Беларусью и Ираном", - сказал Владимир Андрейченко. По его словам, в ней необходимо уделить серьезное внимание не только обмену опытом, законодательной деятельности, но и развитию договорно-правовой базы, торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества. Важно задействовать при подготовке и реализации этого документа ресурсы профильных комиссий и комитетов.

Председатель Палаты представителей считает, что странам нужно сохранить уже сложившиеся устойчивые связи в торговле, инвестициях, а также найти новые точки роста. Цифры товарооборота, которые достигнуты в 2017 году, не соответствуют потенциалу государств. Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества должны играть парламенты, уверен Владимир Андрейченко. Многое в этом направлении уже делается: сформированы рабочие группы, проводится обмен визитами, поддерживаются контакты в рамках международных парламентских организаций, подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным собранием и Собранием исламского совета Ирана.

Вместе с тем межпарламентская работа должна стать более системной, комплексной - это первостепенная задача групп дружбы. Председатель Палаты представителей считает, что их заседания должны приобрести регулярный характер.

Владимир Андрейченко также отметил, что Беларусь рассматривает Иран как ключевого партнера в регионе и высоко ценит связи, которые сложились с этой страной. Очень важно, что взаимодействие основывается на взаимном доверии и уважении. Это способствует укреплению дружбы между народами и создает хорошую основу для наращивания взаимодействия.

Парламентская делегация Ирана посещает Беларусь с официальным визитом 6-8 сентября. Возглавил делегацию председатель Собрания исламского совета Али Лариджани.-0-