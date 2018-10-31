Белград и Приштина на переговорах в Минске выразили готовность к диалогу - Макей

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в беседе с журналистами рассказал, как проходила сегодняшняя встреча премьер-министра Сербии Аны Брнабич и политического деятеля Косово Хашима Тачи, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Макея, во время дискуссии, посвященной взаимоотношениям Сербии и Косово, представители обеих сторон много раз употребили слова "диалог" и "компромисс". "Даже этим встреча важна. Стороны изъявляют готовность к диалогу. А диалог в понимании Беларуси - это единственное средство для решения всех проблем. И мы всегда это проповедуем", - отметил министр.

По словам главы МИД, во время встречи состоялся заинтересованный диалог о реализации минских соглашений. Он был важен для того, чтобы стороны еще раз услышали друг друга, сказал Владимир Макей, констатировав, что в этом плане пока есть проблемы. Он напомнил, что позицию Беларуси несколько дней назад обозначил на белорусско-украинском Форуме регионов Президент Александр Лукашенко.

Во время встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности обсуждаются вопросы, которые имеют большую важность для региона. Ситуация характеризуется постоянным ростом напряженности. "Нас это не устраивает, потому что мы страдаем от этого в политическом, экономическом и гуманитарном плане", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

"Цель встречи состоит в том, чтобы постараться найти точки соприкосновения, общие основы, которые позволят решить проблемы, которыми сегодня буквально кишит регион", - добавил он.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Первоначально мероприятие задумывалось как форма диалога между ФРГ и США по вопросам политики безопасности. Со временем оно начало привлекать все большее внимание представителей политических и военных кругов других стран. В настоящее время конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере. В ней принимают участие политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты. С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют деловые круги.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии. Традиционно фокусом внимания основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проводится встреча. Последняя прошла 8 мая 2017 года в Вашингтоне (до этого заседания были в Москве, Пекине, Дохе, Нью-Дели, Вене, Тегеране, Аддис-Абебе).-0-