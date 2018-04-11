Белорусские парламентарии примут участие в мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская парламентская делегация под руководством председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко примет участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), которые пройдут 12-13 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В состав делегации войдут представители четырех постоянных комиссий: по национальной безопасности, по международным делам, по образованию, культуре и науке, а также по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.

12 апреля состоятся заседания Совета ПА ОДКБ, Совета МПА СНГ, объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Запланированы также заседания постоянных комиссий МПА СНГ по экономике и финансам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также Молодежной межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Планируется, что на очередном заседания совета ПА ОДК будут подведены итоги минской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Парламентарии обсудят также обстановку в зоне ответственности организации и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности на современном этапе. В центре внимания будут поправки в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства стран - членов организации на 2016-2020 годы, приоритеты председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 году и другие вопросы. В заседании примут участие руководители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, делегации парламентов-наблюдателей при ПА ОДКБ и партнерских организаций.

На 13 апреля намечено пленарное заседание МПА СНГ. Основная его тема - состояние, перспективы и правовое обеспечение межкультурного диалога стран Содружества, поскольку нынешний год в СНГ объявлен Годом культуры. Парламентские делегации государств - участников МПА обсудят проекты модельных документов, подготовленных членами постоянных комиссий и экспертами.-0-