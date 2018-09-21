Белорусский парламент заинтересован в укреплении многоплановых контактов с ПАРЛАТИНО - Мясникович

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский парламент заинтересован в укреплении многоплановых контактов с Латиноамериканским парламентом (ПАРЛАТИНО). Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией ПАРЛАТИНО во главе с его председателем Элиасом Кастильо, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что шаги в этом направлении предпринимаются, и они не носят формального характера. "Мы действительно в этом заинтересованы, поскольку работа в составе ПАРЛАТИНО серьезно способствует развитию сотрудничества со странами Латинской Америки в целом", - отметил Михаил Мясникович.

Объем внешней торговли товарами Беларуси со странами Латинской Америки по итогам 2017 года превысил $1 млрд, увеличившись по сравнению с 2016-м на 16,3%. Рост наблюдается и в текущем году, в первой его половине товарооборот составил $641,4 млн, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Председатель Совета Республики считает, что это хорошие показатели, однако потенциал реализован не до конца. Свой вклад в развитие товарно-экономических отношений могут и должны вносить парламентарии.

Элиас Кастильо в свою очередь также подтвердил значимую роль парламентов в развитии отношений между странами, реализации решений, которые принимаются на уровне глав государств и правительств. Во время встречи обсуждались новые подходы в сотрудничестве между парламентами, а также взаимодействие межпарламентских структур. Так, Михаил Мясникович отметил, что Национальное собрание достаточно продуктивно работает с Межпарламентской ассамблеей СНГ. В белорусском парламенте рады тому, что контакты ПАРЛАТИНО и МПА СНГ активно развиваются. Спикер также предложил обсудить перспективы партнерских отношений между Парламентским собранием Союза Беларуси и России и ПАРЛАТИНО.

Визит делегации Латиноамериканского парламента в Беларуси продолжится по 24 сентября. Программой помимо официальных переговоров запланировано посещение ряда промышленных предприятий.

В 2016 году в Минске было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием и ПАРЛАТИНО, в соответствии с которым белорусскому парламенту был предоставлен статус постоянного наблюдателя. Латиноамериканский парламент учрежден 10 декабря 1964 года в Лиме (Перу) представителями 14 национальных парламентов стран Латинской Америки и Карибских островов. Целью создания ПАРЛАТИНО явилось содействие гармонизации законодательства латиноамериканских стран в таких областях, как образование, здравоохранение, защита окружающей среды и борьба с наркобизнесом. Сейчас в состав ПАРЛАТИНО входят представители парламентов 23 стран с правом голоса.-0-

Фото Рамиля Насибулина