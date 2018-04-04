Белорусско-датские межмидовские консультации пройдут в Минске 10-11 апреля

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-датских межмидовских консультаций пройдет в Минске 10-11 апреля. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавит заместитель министра иностранных Олег Кравченко, датскую - государственный секретарь МИД Карстен Гронбех-Йенсен.
Стороны рассмотрят состояние и перспективы белорусско-датских отношений, взаимодействие в международных организациях, а также вопросы международной и региональной повестки дня.-0-
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